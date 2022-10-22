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{{ timeAgo('2022-10-22 19:45:22 -0500') }} football Edit

WATCH: Mike Locksley Northwestern postgame press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. -- Mike Locksley's team got off to a bit of a slow start and it wasn't always pretty, but the Terps' running game came to life in the second half and the defense was able to come away with a pair of interceptions, as Maryland defeated Northwestern 31-24 to become bowl eligible for a second straight season.

Watch Locksley break down his team's win in the video player below.

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