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WATCH: Mike Locksley Ohio State postgame press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. -- There are no moral victories in college football according to Maryland head coach Mike Locksley. But the Terps head man was proud of the way his team fought for four quarters versus the No. 2 team in the country.

Watch everything Locksley had to say following the Terps' 43-30 loss to the Buckeyes in the video player below.

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