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WATCH: Mike Locksley Penn State postgame

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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Following the Terps' 30-0 shutout loss to Penn State, head coach Mike Locksley said it is not yet time to panic, but it is time to take a deep look at what the Terps are doing, both as players and coaches on offense, defense and special teams.

Watch everything Locksley had to say following the Terps' loss at Penn State in the video player below.

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