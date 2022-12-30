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WATCH: Mike Locksley reacts following Duke's Mayo Bowl win over NC State

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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The Terps are the 2022 Duke's Mayo Bowl champs after knocking off No. 25 NC State 16-12 on Friday afternoon in Charlotte. It was the Terps' second straight bowl win, making it the first time Maryland has won back-to-back bowl games since 2002-2003.

Watch Maryland head coach Mike Locksley react following his team's win over the Wolfpack in the video player below.

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