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WATCH: Mike Locksley Week 1 press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. -- Mike Locksley's Terps are ready to kick off the 2022 football season Sept. 3 versus Buffalo as they look to build on last season's 7-6 finish which included the program's first bowl win since 2010.

Watch Locksley preview his team as well as their opponent in the video player below.

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