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WATCH: Mike Locksley Week 7 press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. -- Mike Locksley's Terps dropped a tough one at home versus Purdue, falling to the Boilermakers by a score of 31-29. They will look to get back in the win column in Week 7 when they travel to Bloomington, where they will face a struggling Hoosiers team.

Watch Locksley discuss the Terps' upcoming game versus Indiana in the video player below.

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