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{{ timeAgo('2022-11-12 20:38:32 -0600') }} football Edit

WATCH: Players react following loss to Penn State

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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In a game in which the offense struggled mightily, redshirt freshman running back Roman Hemby was a lone bright spot, rushing for 68 yards on 13 carries in the Terps' 30-0 road loss at Penn State.

On defense, starting safety Beau Brade continued his strong play, finishing with 7 tackles (4 solo) and a pass breakup.

Watch Hemby and Brade react following the Terps' loss to Penn State in the videos below.

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