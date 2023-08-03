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WATCH: Brian Williams Maryland football media day press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Maryland assistant Brian Williams returns to College Park for a fifth season on Mike Locksley's staff and his second serving as the Terps' defensive coordinator.

Watch Williams' entire press conference as he previews the Terps' defense for the upcoming season in the video player below.

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