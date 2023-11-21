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WATCH: Mike Locksley Rutgers pregame press conference (Week 13)

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Mike Locksley's team came up just short last week versus Michigan, but will look to build off that performance in their regular season finale at Rutgers and finish on a high note.

Watch Locksley preview the Terps' upcoming game at Rutgers in the video player below.

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