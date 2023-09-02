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WATCH: Mike Locksley Towson postgame press conference
Scott Greene
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TerrapinSportsReport
Publisher
COLLEGE PARK, Md. — Mike Locksley's offense got off to a fast start in Maryland's season opener, building a 21-0 first-quarter lead en route to a 38-6 win over Towson.
Afterwards, Locksley broke down his team's win over his alma mater. See what he had to say in the video player below.
RELATED: Instant analysis of Maryland's 38-6 season-opening win over Towson | Maryland defeats Towson in season opener
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