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Maryland Football Signing Day Central

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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National Signing Day is here and the Terps enter the day with an impressive 23-man haul that currently ranks No. 45 nationally according to Rivals.

The strength of the class is along the defensive front, where the Terps recently added commitments from three-star defensive ends Rico Walker and Dylan Gooden.

The Terps could add several big surprises and flip or two on Wednesday.

Check in throughout the day as the letters of intent keep rolling in and to see if there are any big surprises that head coach Mike Locksley is known for.

***Terps flip three-star ATH Tamarcus Cooley*** (9:30 AM)

STORY: Maryland stays hot, flips ATH Tamarcus Cooley from NC State

First letter of intent is in...


Dylan Wade (7:10 AM)

Mykal Morman (7:25 AM)

Alex Moore (7:30 AM)

Deandre Duffus (7:43 AM)

Daniel Wingate (7:56 AM)

Tamarus Walker (8:13 AM)

Joshua Richards (8:25 AM)

Ezekiel Avit (8:33 AM)

Champ Long (8:36 AM)

Ryan Manning (8:40 AM)

Kevis Thomas (8:46 AM)

Rico Walker (8:52 AM)

AJ Szymanski (8:57 AM)

Jonathan Akins (9:01 AM)

Lavon Johnson (9:04 AM)

Dillan Fontus (9:11 AM)

Nolan Ray (9:13 AM)

DJ Samuels (9:18 AM)

Dylan Gooden (9:19 AM)

Braeden Wisloski (9:22 AM)

Sean Williams (9:23 AM)

Tayvon Nelson (9:25 AM)

Tamarcus Cooley (9:45 AM)

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